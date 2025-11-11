³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö³ÑÀîÊ¸¸ËÅß¥Õ¥§¥¢2025¡×¤ò2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë▶£±¡¥³ÑÀîÊ¸¸Ë¤ÎÅß¥Õ¥§¥¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌ¾ºî ¤ï¤ó¡ª¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ë·èÄê¡ª▶£²¡¥ÌÜ»Ø¤»¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¡ªCalbee¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¤Î´ñÀ×¤Î¥³¥é¥ÜÂÓ´°À®¡ª▶£³¡¥Âç¿Íµ¤VTuber¡Ö¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó¡×¤µ¤ó¤Î¸ÂÄê¥Á¥§¥­É÷¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë