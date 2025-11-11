¤¢¤ë¤´²ÈÂ²¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç6Ëü7000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«´¶Æ°¤·¤¹¤®¤¿¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§È¿¹³´ü¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡Ø»Ò¸¤¤ò»ô¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¤òÆâ½ï¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸«¤»¤¿¡Ø100ÅÀËþÅÀ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Û È¿¹³´ü¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡Ä Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öoliver.ikeda¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥ê¥Ð&#125