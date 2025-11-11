Àé²ì¤Î¥ä¥ó¥­¡¼¥¹°ÜÀÒ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«(C)Getty Images¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Î3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿Àé²ìÞæÂç¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÊü½Ð¤ÎÏÃÂê¤¬¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤ÏÁ°È¾Àï¤Ç7¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤â¸Î¾ã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢µÞ¼ºÂ®¡£6·î¤Î±¦ÂÀÂÜÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÏËÜÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤»¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»Ä¾¸å¤è¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÃæ¿´¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4Ç¯ÌÜ¤òÁ°¤Ë¤½¤ÎÎ©¾ì¤¬°ì