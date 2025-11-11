¼òÅÄ»Ô¤ÎÊÝ°é±à¤Ç11Æü¡¢µë¿©¤Î¤ß¤½½Á¤«¤é¥Û¥Á¥­¥¹¤Î¿Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë°ÛÊª¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±à»ù¤¬¸ý¤Ë´Þ¤ó¤À»þ¤Ë°ÛÊª¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¡Û±à»ù¤¬ÅÇ¤­½Ð¤·¤¿¥Û¥Á¥­¥¹¤Î¿Ë °ÛÊª¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼òÅÄ»ÔÎ©¾¾ÎÍ¡Ê¤·¤ç¤¦¤ê¤ç¤¦¡ËÊÝ°é±à¤Ç¤¹¡£ 11Æü¤Îµë¿©¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤ß¤½½Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢½Ä1¥ß¥ê¡¢²£9¥ß¥ê¤Û¤É¤Î¥Û¥Á¥­¥¹¤Î¿Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È