°¦ÃÎ¸©ÈþÉÍÄ®¤Ï¡¢Ìò¾ì¤Î¿¦°÷¤ËÌµÍý¤ÊÍ×µá¤ä°­¸ý¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤­¤¿60Âå¤ÎÄ®Ì±¤ÎÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¡¢400Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ëµÄ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¥«¥¹¥Ï¥é¡É¤Ç60ÂåÃËÀ­¤Ë400Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þµá¤á Ä®¤¬ÄóÁÊ¤¹¤ëµÄ°Æ¤ò²Ä·è Ž¢¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤ÀŽ£¤Ê¤É ½ñÌÌ447·ï ÅÅÏÃ400·ï°Ê¾å °¦ÃÎŽ¥ÈþÉÍÄ® ÈþÉÍÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä®Æâ¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢6Ç¯Á°¤«¤éÌò¾ì¤ÎÁë¸ý¤äÅÅÏÃ¤Ç¡¢¸òÉÕ´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤Êä½õ¶â¤Î¿½ÀÁ¤ä¡¢Ê¸²½