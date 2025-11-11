メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県美浜町で、職員が理不尽な要求「カスタマーハラスメント」を受けたとして、400万円の損害賠償を求めて住民を提訴する方針です。いったい何があったのでしょうか？ 人口約2万人の海沿いの町、愛知県美浜町。議会で11日に提出されたのが…。 「カスハラをしたとして利用者を提訴する内容の議案が提出されます」（記者） 事の発端は、1人の住民からの5年以上にわたる要求だった