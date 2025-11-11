メ～テレ（名古屋テレビ） 無登録で貸金業を営んだなどとして男2人が再逮捕され、警察は関係先から現金16億円を押収しました。 貸金業法違反などの疑いで再逮捕されたのは、名古屋市北区の会社役員、高山美男容疑者(53)ら男2人です。 警察によりますと、2人は共謀の上、2019年に女性会社員(47)に現金5500万円を貸し付け、無登録で貸金業を営んだなどの疑いが持たれています。 警察は2人の認否を明らかにしていませ