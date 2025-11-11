メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県岡崎市の男性が、はしかに感染していたことがわかりました。愛知県内のはしかの感染は、今年に入って12例目です。 岡崎市によりますと、市内に住む会社員の20代男性は5日に発熱し、10日になって40℃ほどの高熱と発疹が出たため病院に緊急搬送され、はしかと診断されました。 男性には直近の海外渡航歴はありませんでした。 症状が出た5日は岡崎市内の勤務先に出社し、感染が確認さ