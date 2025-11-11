¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡ÛFRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤ÎÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤¬11·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¾å³¤¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«»äÉþ¤Ç³¤³°ËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¢¡ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢¾å³¤¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏªÆ±·î8Æü¡¢µ×»ö¡¦¾å³¤¾¦¾ë·à±¡¤Ë¤Æ¡ÖFRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR ¾å³¤¸ø±é¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿FRUITS ZIPPER¡£ÄÃÀ¾¤Ï¡¢10Æü¤Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¾å³¤¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¾å³¤¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò