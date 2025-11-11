メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市に建設中の「円形デッキ」。愛称の市民投票を始めました。 近鉄四日市駅の東側に建設中の「円形デッキ」。鉄道の駅とバスターミナルをつなぐ重要な役割です。 この円形デッキの「愛称」を決める市民投票が、11日から始まっています。 「多くの人が親しみを持って、日常的に使う名称になることを望んでいる」（四日市市 森智広 市長） 1周約100メートル、高さ