リポート「見えました見えました！レッサーパンダの赤ちゃん。コロンと走っていて可愛らしいです。お母さんの後について歩いてきました」長野市の茶臼山動物園で９日から一般公開されているレッサーパンダの赤ちゃん。生まれてからまだ3か月ほど元気いっぱいのオスです。木の穴から顔をひょっこり。少しだけ立ち上がってお母さんに飛びつく姿も！その一挙手一投足にシャッター音が響きます。茶臼山動物園