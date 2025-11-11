¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÂç³ØÉÂ±¡¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×¤Î¾¾ÌîÇî°ì²ñÄ¹¡ÊÃæ±û±¦¡Ë¤«¤é¶ÛµÞ·èµÄ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾¾ËÜÊ¸²ÊÁê¡á11Æü¸á¸å¡¢Ê¸²Ê¾Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖÂç³ØÉÂ±¡¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×¡Ê²ñÄ¹¡¦¾¾ÌîÇî°ì¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡Ë¤Ï11Æü¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤Èµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÛµÞ·èµÄ¤ò¡¢¾¾ËÜÍÎÊ¿Ê¸Éô²Ê³ØÁê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£¸÷Ç®¿åÈñ¤Î¹âÆ­¤ä¿Í·ïÈñ¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ÏºòÇ¯ÅÙ¡¢·×508²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿ÇÎÅÊó½·¤ÎÈ´ËÜÅª¸«Ä¾¤·¤äÊäÀµÍ½»»¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ»Ù±ç¤Ê¤É