Åìµþ¡¦À¾¿·°æ½ð¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤Þ¤Ö¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ëÃË¡£Ë½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ·ÏÁÈ°÷¤ÎÎëÌÚÄ¾¼ùÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂ¾¤Î3¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢900Ëü±ßÁêÅö¤ÎÅðÆñ¼Ö¤¬¼Ö¸¡¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëµ¶Â¤¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ê¸ý¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤é4¿Í¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Æ±¤¸¼Ö¼ï¤Ç·¿Íî¤Á¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤ò30Ëü±ß¤Û¤É¤ÇÍî»¥¡£¤³¤ì¤ò¼Ö¸¡¤ËÄÌ¤¹¤È¡¢Æþ¼ê¤·¤¿¼Ö¸¡¾Ú¤È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò