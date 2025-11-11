¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ï¤Ê¤ï¡Ê49¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÈ¹ÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬11Æü¡¢¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µ­¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿»£±Æ»þ¤Ë¼èºà¿Ø¤«¤é¥­¥¹¤òÍ×Ë¾¤µ¤ìÈäÏª¤·¤¿¤Ï¤Ê¤ï¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤Ê¤ï¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¿²¤Æ¤ë¤È¤­¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«3»þ¤È¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥­¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä«µ¢¤ê¤âË½Ïª¤µ¤ì¤¿¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¶ì¾Ð