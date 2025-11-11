¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦yosugala¤ÎÌ¤Çò¤Á¤¢¤µ¤ó¤ÎFLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖÌ¤Çò¤Á¤¢Daydream¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©¤­ÄÌ¤Ã¤¿Çò¤¤È©¤ÎÌ¤Çò¤Á¤¢¤µ¤óÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦yosugala¤ÎºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2025Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÌ¤Çò¤µ¤ó¡£¡ÖDaydream¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÈà½÷¤¬Ì¥¤»¤ëÈþ¤·¤¯¤â¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇòÃëÌ´¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥í¥ê¡¼¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¬¡¼¥ê