Íè½µ¤Ï°ìµ¤¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÃÈË¼´ï¶ñ¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¤Þ¤ï¤ê¤À¤±¤òÃÈ¤á¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÃÈË¼¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ï¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤¬20ÅÙ¤ò²¼²ó¤ëÆü¤âÁý¤¨¤Æ¤­¤¿¸©Æâ¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤òÁ°¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÃÈË¼´ï¶ñ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡Ö¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¼¯»ùÅçÆîÅ¹¡×¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¼¯»ùÅçÆîÅ¹ ¾¡»³ÏÂ¼ù¼çÇ¤¡Ë¡ÖÀáÌó¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹