J3¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ï11Æü¡¢29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¦¥§¡¼¾¾ËÜÀï¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤¬ÅìµþÅÔËÌ¶è¤Î¡ÖÌ£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö¥µ¥ó¥×¥í¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¡×¤Î°ìÉôÀßÈ÷¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤¿¤á¡£29Æü¤ÎÂè38Àá¤Ï¡¢J3¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀá¤ËÅö¤¿¤ë¡£ËÌ¶å½£¤Ï16¾¡5Ê¬¤±14ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ53¤Ç¡¢J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¿Ê½Ð·÷Æâ¤Î6°Ì¡£»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç·÷³°¤Î7°Ì¶âÂô¡¢8°ÌÆàÎÉ¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢9°Ì¤ÎÆÊÌÚSC¤È¾¡¤ÁÅÀ1º¹¤ÇÇ÷¤ëÂçÀÜÀï¤Ç¡¢¾¾