ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£²èÌÌº¸±ü¤«¤é¸½¤ì¤¿1Âæ¤Î¼Ö¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤Î¥Ñ¥ó²°¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Î¾×·â¤Ç¥É¥¢¤ä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ï¿á¤­Èô¤Ó¡¢Ê´¡¹¤ËºÕ¤±¤¿Áë¥¬¥é¥¹¤¬»¶Íð¡£ÅÚ¤Ü¤³¤ê¤¬Éñ¤¦Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤ä½¾¶È°÷¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢»ö¸Î¤Ïµ¯¤­¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¼Ö¤òÀ©¸æ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Ñ¥ó²°¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹