¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Î¼óÅÔ¥¤¥¹¥é¥Þ¥Ð¡¼¥É¤Ç¼«Çú¥Æ¥í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë12¿Í¤¬»àË´¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎÍÍ»ÒÇúÈ¯¤Ï11Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥Þ¥Ð¡¼¥É¤Ë¤¢¤ëºÛÈ½½ê¶á¤¯¤Çµ¯¤­¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë12¿Í¤¬»àË´¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤Î³°¤Ë¤È¤á¤Æ¤¢¤Ã¤¿¼Ö¤ÇÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Çú¥Æ¥í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤¿¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤äÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À