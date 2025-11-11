±Ç²è¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤äÌµÌ¾½Î¤Î¼çºË¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥ÃçÂåÃ£Ìð¡Ê¤Ê¤«¤À¤¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬8Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£92ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌÌë¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£95Ç¯¡¢NHKÆüÃæ¶¦Æ±À©ºî¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÃÏ¤Î»Ò¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¾åÀîÎ´Ìé¡Ê60¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¡¢µîÍè¤¹¤ëËü´¶¤Î»×¤¤¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÂþ¡¹¿´¤è¤ê¸æÌ½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê