俳優の山粼努が１１日、自身のＸ（旧ツイッター）で、８日に肺炎のため亡くなった仲代達矢さん（享年９２）を追悼した。山粼は「仲代達矢さんのこと」と書き始め「俳優座養成所時代、四年先輩の彼が僕らのヒーローだった。（仲代さんが四期生で僕は八期）同級生のなかには、タバコの吸い方まで真似をする奴がいた。その頃から彼は、舞台、映画両方で大活躍。若手有能演劇俳優が同時に映画スターになった第一号が彼