大相撲11月場所です。初日から連敗中だった木曽郡・上松町出身の御嶽海でしたが、11日は西の前頭十二枚目・友風を相手に「押し出し」で勝って11月場所初白星です。1勝2敗として12日は東の前頭十三枚目、豪ノ山との一番です。