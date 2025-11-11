µ¤¾ÝÄ£¡áÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæÉ÷26¹æ¤Ï11Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤òËÌ¾å¤·¤¿¡£²­Æì¸©¤Ï¡¢ÂæÉ÷¼þÊÕ¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ä¡¢Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£ÂæÉ÷¤ÏÂæÏÑÉÕ¶á¤ÇÀªÎÏ¤ò¼å¤á¤¿¸å¡¢13Æü¤ËÀèÅç½ôÅç¤ØÀÜ¶á¤·¡¢Æ±ÆüÌë¤Þ¤Ç¤Ë²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¡£²­ÆìËÜÅç¤ÈÀèÅç½ôÅç¤Ï14Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¤Ç¡¢²­Æì¸©¹ñÆ¬Â¼ÅìÉôÉÕ¶á¤Ç11Æü¸á¸å6»þ¤Þ