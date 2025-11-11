ÀèÇÚ¤ÃÃë¤Ï²ñ¼Ò°÷¡¢Ìë¤Ï¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë¿ä¤¹Â¸ºß¤Ï¡Ä¡©¡¿ÇÛ¿®¼Ô¡¦¥Ï¥±¥óOL¤È¼ê·Ý²°¥á¥í1¡Ê1¡ËÃë´Ö¤ÏÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÇOL¤È¤·¤ÆÆ¯¤­¡¢Ìë¤Ï¿Íµ¤¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¡Ö¥Ï¥±¥óOL¡×¤È¤·¤ÆÌ©¤«¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¤¹¤ß¤ì¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎËèÆü¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ï¡¢¼ê·Ý·ÏÇÛ¿®¼Ô¡Ö¼ê·Ý²°¥á¥í¡×¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿ä¤·¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤Î¤Û¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¤¿¤ÀÆ°²è¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¿¦¾ì¤Ë¿·¤·