Jリーグは11日、10月度の月間表彰を発表した。J1の月間MVPは鹿島アントラーズGK早川友基が初受賞した。早川は10月に出場した3試合でわずかに1失点。選考委員から「今のチームの原動力。鹿島の成績があるのは彼の力が非常に大きい」(足立修委員長)、「まさに守護神と呼ぶにふさわしいハイパフォーマンス」(北條聡委員)、「今月もBIGセーブを連発し、GKながらMVPにふさわしい」(鮫島彩特任委員)などと評価された。なお、早川は10