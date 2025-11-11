¼¡²ó11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ54Ê¬¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Öwith MUSIC¡×¡£11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¡ª¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ4²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëtimelesz¤¬ÅÐ¾ì¡ªº£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô211ËÜ¡¢³Æ¶É´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡£·ãÆ°¤Î¤³¤Î2025Ç¯¤òÁí¤Þ¤È¤á¤Ë¤·MCÍ­Æ¯Í³Èþ»Ò¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£4·î¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ï!? ¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»