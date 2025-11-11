¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢11·î26Æü¤Ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¡ØFREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING-¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î1½µÁ°¤Î19Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î²»¸»ºîÉÊ¤Ï¡¢26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤«¤éÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎËÜÊÔ13¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â6¶ÊÌÜ¤Î¡ÖFRDC Remix¡×¤Ï20Ê¬¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÄ°¤­¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£