·Ù»¡¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¾üÂ÷·Ù»¡¸¤¤Î¿³ºº²ñ¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¾üÂ÷·Ù»¡¸¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤òÃµ¤¹»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×·Ù»¡¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¾üÂ÷·Ù»¡¸¤¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¿³ºº²ñ¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç»ô°é¡¦·±Îý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë11Æ¬¤¬»²²Ã¤·¡¢3¤Ä¤ÎÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Ë¥ª¥¤¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¡¢5Ëç¤ÎÉÛ¤ÎÃæ¤«¤éÓÌ¤®Ê¬¤±¤ë¡Ö½­µ¤ÁªÊÌ¡×