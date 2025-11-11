¢¨12·î1Æü¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ë¾å¾ìÍ½Äê¤Î£Â£Ò£Á£Î£Õ [Åì¾Ú£Ç]¤Ï11Æü¡¢²¾¾ò·ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡ü£Â£Ò£Á£Î£Õ ¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì ¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§12·î1Æü »ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãæ¾®·úÀß»ö¶È¼Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿³Æ¼ïIT¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡Åù ²¾¾ò·ï¡§930～980±ß ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§930±ß ¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§450Ëü³ô ¸øÊç¡§50Ëü³ô Çä¤ê½Ð¤·¡§63Ëü³ô ¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È