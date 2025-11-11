¡ÖSuica¡×¤«¤é¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JRÅìÆüËÜ¤Î¸òÄÌ·ÏIC¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSuica¡×¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎSuica¤ÎÈ¯¹Ô¿ô¤Ï¡¢·ÈÂÓÃ¼Ëö¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¡×¤ò´Þ¤á1²¯2000ËüËç¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï11Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï25¼þÇ¯¤òµ¡¤ËSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò2026Ç¯ÅÙËö¤Ç½ªÎ»¤·¡¢27Ç¯ÅÙ¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥­¥ã