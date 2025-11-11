¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥­¥ã¥¤¡Á¥ó¤ÎÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤­¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡È»Õ¾¢¡É¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¸Å´õ½Ë¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È´ÔÎñ¡É¹â¶¶¹îÅµ¤ÎÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³»ÑÅ·Ìî¤Ï¡Ö½ÐÀî¤µ¤ó¤¬È¯µ¯¿Í¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¤Î¸Å´õ¤Î½Ë¤¤¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¹¥¤­¤Î½ÐÀî¤µ¤ó¤¬¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë2¿Í¤­¤ê¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹ð¤²¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬¸Ä¼¼¤Î¤ªÅ¹¤ÇÂÔ¤Ä¥×¥Á¥É¥Ã¥­¥ê¤ò´º¹Ô¡×¤È¸Å´õ½Ë¤¤¤Î¥µ¥×¥é