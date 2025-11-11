NHKÇÕ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÇÍ¥¾¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¦NHKÇÕ¤Ï7¡Á9Æü¤ËÂçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤òÀ©¤·¤¿¥é¥¤¥é¡¦¥Õ¥£¥¢¡¼¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ï11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÂç´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±Ñ¹ñ¤Î26ºÐ¤¬¡¢ÂÞ¤«¤é¼¡¡¹¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂçºå¤Î´ÑµÒ¤Î³§