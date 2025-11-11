¡ÖÌîÌÓ¤»¤ó¤Ù¤í¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡×¤ò³Ú¤·¤à»²²Ã¼Ô¡á£±£°Æü¡¢²£ÉÍ¡¦ÌîÌÓ¼ò¾ì¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë²£ÉÍ¿ï°ì¤Î°û¿©³¹¡¦ÌîÌÓÃÏ¶è¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ç¡¢¤Ï¤·¤´¼ò¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌîÌÓ¤»¤ó¤Ù¤í¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»²²Ã£µ£±Å¹¤ò¡È´°Áö¡É¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ¤·¤ß¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤¹¡£±¿±Ä¼Ô¤Ï¡ÖÌîÌÓ¤Ï¤Ï¤·¤´¼ò¤¬ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤³¹¡£Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¤¼¤ÒÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡££±£¶