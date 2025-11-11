モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳が10日、自身のインスタグラムを更新。イメージを一新させる姿を公開した。 【写真】ロングヘアも美スタイルも文句なしです！ 「期間限定ロング」と投稿。「カラーとエクステで2時間ちょいで終わるなんて天才すぎる」とつづり、普段のショートヘアとは違うロングヘアとボディラインが際立つ黒のファッションでポーズを決める写真を