¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖKITCHENCAR¡ÇS JAPAN(¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¹çÆ±²ñ¼Òprove LiFE¡£prove LiFE¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯10·î29Æü¤Ë¡¢Á¥¶¶»Ô¤È¡ÖºÒ³²»þ¤Î¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢²¹¤«¤¯°Â¿´¤Ç¤­¤ë¿©»ö¤ò¿×Â®¤ËÄó¶¡¤Ç¤­¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ prove LiFE Á¥¶¶»Ô¡ÖºÒ³²»þ¤Î¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×Äù·ë  ¶¨ÄêÄù·ëÆü¡§Îá