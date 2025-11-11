TBS¼çºÅ¤Î¡ÖDaiwa House PRESENTS ·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Winter Tour 2025¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î22Æü¤Ë½ÂÃ« Bunkamura¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£2005Ç¯¤Î½é±é¤«¤é20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òËÂ¤®¡¢¤³¤ÎÅß¤Ä¤¤¤ËÁíÆ°°÷¿ô30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÌ¾ºî¥Ð¥ì¥¨¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÌ´¤Î»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤ë¸ø±é¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª TBS¡ÖDaiwa House PRESENTS ·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Winter Tour 2025¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä