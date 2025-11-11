11月3日、東京・港区の三田駅付近にある歩道橋には多くの人が集まっていた。【写真】宮粼あおい『エスパー』ロケ現場での“お手振り”がかわいすぎた「大泉洋さんと宮粼あおいさんが、ドラマの撮影をしていたんです。11時ごろから2〜3時間ぐらい続いていたかな。撮影は陸橋の上で行われていて、近くを通った人たちはビックリして、撮影の様子を見たりスマホで写真を撮ったりしていました」（居合わせた女性）この