Perfumeのあ～ちゃんが11日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「この度、一般男性と結婚しました」と報告。「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」とお相手を紹介した。 【写真】結婚発表のインスタ画像教会かな…!? さらに同日、インスタのストーリーズでコメントを掲載し、