ÏÂ²Î»³»Ô¤ÈÏÂ²Î»³²»³ÚÂç¹Ô¿Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢2025Ç¯11·î23Æü¤Ë¡Ö¤±¤ä¤­¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È(R)¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤âÅÐ¾ì¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê½©É÷¤ÎÃæ¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥ê¥º¥à¤È²Ú¤ä¤«¤Ê±éÁÕ¤Ç¤±¤ä¤­ÂçÄÌ¤ê¤òºÌ¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ ÏÂ²Î»³»Ô¡Ö¤±¤ä¤­¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×  ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¤±¤ä¤­¥¹¥Ú