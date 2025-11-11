Ãæ¹ñ¤Î¹ñ´ú¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤Ï11Æü¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ç³°Áê¤ÈËÌµþ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤òÉÔ²ÄÊ¬¤ÎÎÎÅÚ¤È¤¹¤ë¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ò¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬°ì´Ó¤·¤Æ·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£²¦»á¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬Á°¸þ¤­¤ÊÂÐÃæÀ¯ºö¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦Ë¾¤à¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ç»á¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¼Â¹Ô¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢ËÇ°×³ÈÂç¤äÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£