¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦È¹ÃÒ»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç11Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤ò½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤Ï¤Ê¤ï ¡Û¡ÖPerfume¡×¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×É×ÉØ±ßËþ¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âËèÇ¯¡¢11·î22Æü¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ