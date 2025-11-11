ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ48Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢Êì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤¬²ñ¸«¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£1977Ç¯11·î15Æü¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¡¦²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬¿·³ã¸©¤ÇËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºî°÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¹¤°48Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯90ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¡¦Ááµª¹¾¤µ¤ó¤¬11Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¤­¤â¤¢¤ë¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¡Ö¤á¤°¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤·¡¢