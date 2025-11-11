ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Øµ×¡¹¤Ë¥Ñ¥Ã¥­¥ó¥°Æ°²è»£¤Ã¤¿¤±¤É3Çñ4Æü¤Ê¤Î¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ª¤«¤·¤¤ÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÇÁð¤È¤ê¤Þ¥Ø¥¤¥ê¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿·ë²Ì¤¬¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î¹¤À¤«¡Ä¡Ù¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Ñ¥Ã¥­¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢°¦ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¡ª¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡ÛÃçÎ¤°Í¼Ó¡ÖÂç¹¥¤­¡×¹á¤ê¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥×¥Á¥×¥éÆþÍáºÞ¤ò¾Ò²ð¢£Æü¾Æ¤±»ß¤áÆ°²èÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á