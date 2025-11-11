ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÇ½ÅÐ±é·àÆ²¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë·àÃÄ¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤ò¼çºË¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÇÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¼Ô¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬8Æü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£92ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£9·î¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡Ö¿ïÊ¬´í¤Ê¤¤»Å»ö¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤Ìò¼Ô¤Ï¿É¤¤»ö¤Ð¤«¤ê¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¤«¤é¡×2025Ç¯9·î¡¢70Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë±é·à¿ÍÀ¸¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¡£Ç½ÅÐ¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤å«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÑ¿´ËÀ¡×¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿