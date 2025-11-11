Ï¢¹ç¤ÎË§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹¡ÊÃæ±ûº¸¡Ë¤È°®¼ê¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¡á11Æü¸á¸å¡¢¹ñ²ñ¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï11Æü¡¢Ï¢¹ç¤ÎË§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹¤È¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤È¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£²ñÃÌ¸å¡¢Ï¢¹ç¤È¤Ï¤«¤Í¤ÆÀ¯ºöº©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¯¤Ê¤É¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤Èµ­¼ÔÃÄ¤ËÀâÌÀ¡£Æ¯¤­Êý²þ³×¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨ÎÏ¤Ç¤­¤ë¤È¤³¤í¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ñÃÌ