±é½Ð¤¹¤ëÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤ò¸«¤ëÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡á2023Ç¯10·î¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎÓ·õÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï11Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»àµî¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬ÆüÃæ¶¦Æ±À©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÂçÃÏ¤Î»Ò¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»à¤òÀË¤·¤àÅê¹Æ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£