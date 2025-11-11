Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢Í³¹á¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÌë¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ËË«¤á¤é¤ì¡¢µá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤¯¿´¡£¤½¤ó¤ÊÍ³¹á¤òÁ°¤Ë¡¢Àé²Æ¤Ï¤¦¤Þ¤¯°ú¤­»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¿Í¤ÎÉ×¤òÃ¥¤¦Í§¿Í¡ÙÂè2ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡¦Í³¹á¤Èµ×¤·¤Ö¤ê²ñ¤Ã¤¿Àé²Æ¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¸À¤¤ÃÎ¤ì¤Ì¶»Áû¤®¤ò³Ð¤¨¤Þ