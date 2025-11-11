¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì£¶Ì¤Á¤ã¤ó🍒𓂃𓈒𓂂(@___ajitamachan)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ ¾®¤µ¤Ê¤ª¤Æ¤Æ¤Ë¶»¥­¥å¥ó¡Ä Ì£¶Ì¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¼ê¤òÀö¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÌ¼¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ËÌåÀä¡ª¤½¤Î»Ñ¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£ Ⓒ___ajitamachan ¼«Æ°¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ëÌ¼¤Î¤ª¤Æ¤Æ¥«¥ï¥¤¥¤ ¤³¤ì¤Ï¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ªÁ´¹ñ