¥°¥ì¡¼¥ÉÂÎ·Ï¤äÁõÈ÷¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼Â»Ü¥È¥è¥¿¤ÎÇä¤ì¶Ú¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Î¥¢¡×¡£2025Ç¯4·î¤«¤é9·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ112.2¡ó¤È¡¢Àª¤¤¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥Î¥¢¤Ë2025Ç¯9·î2Æü¡¢°ìÉô²þÎÉ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥è¥¿¡Ö¥Î¥¢¡×°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤Ê¤Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿!?¡Î¢¨²èÁü¤Ï°ìÉô²þÎÉÁ°¥â¥Ç¥ë¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡§¥á¥¿¥ë¥¹¥È¡¼¥à¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡Ï¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¿·¡Ö¥Î¥¢¡¿¥ô¥©¥¯¥·