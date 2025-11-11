Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¥Ü¥ä¡£14ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯Ç¯¤¬¡Ö²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎÅìËÌÃæ³Ø¹»¤Ç¡¢ÂÎ°é´Û¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë·õÆ»¾ì¤ÇÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤¬Ç³¤¨¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤Î¤Û¤«ÊÉ¤ä¾ö¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÉÔ¿³²Ð¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¡¢14ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯Ç¯¤Ë»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡Ö²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï11·î6Æü¤Ë¤âÁÒ¸Ë¤Ç¥¤¥¹¤ä¥Ð¥±¥Ä¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£